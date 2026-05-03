В Туапсинском районе объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

В Туапсинском муниципальном округе утром 3 мая объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Внимание! Угроза безэкипажных катеров! Находиться на берегу моря и вблизи опасно», — написал господин Бойко в своем Telegram-канале.

Жителей и гостей призывают соблюдать осторожность и не приближаться к береговой линии до отмены режима опасности.

Напомним, Вооруженные силы Украины несколько раз за месяц атаковали Туапсе. Беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу, в результате чего на НПЗ происходили пожары. Власти эвакуировали жителей окрестных домов.

Наталья Решетняк

