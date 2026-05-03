Полиция задержала сочинца, стрелявшего в подростка из пневматики

Полицейские задержали 55-летнего жителя Сочи по подозрению в стрельбе из пневматического оружия в 14-летнего подростка. Инцидент произошел в Центральном районе города, пострадавший госпитализирован с травмами кисти и грудной клетки.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть отдела полиции (Центральный район) из медучреждения 30 апреля.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УВД по городу Сочи установили и задержали 55-летнего местного жителя, который произвел выстрел из пневматического оружия. Оружие изъято»,— уточнили в ведомстве.

В настоящее время злоумышленник помещен в специальный приемник для лиц, подвергнутых административному аресту (СПЗЛ). В отношении него составлен административный материал по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Кроме того, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Наталья Решетняк