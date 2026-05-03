Минобороны: за ночь над 16 регионами РФ уничтожены 334 беспилотника ВСУ

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что сбитые дроны фиксировались над территориями 16 регионов страны, включая Республику Крым.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым»,— говорится в сообщении Минобороны РФ.

Наталья Решетняк