Наставник «Локомотива» оценил победный матч с «Авангардом»

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли рассказал, что в пятом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина против омского «Авангарда» было важно сохранить нулевой счет. Об этом наставник сказал в ходе пресс-конференции после победной игры в Ярославле.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Авангард» со счетом 4:0. В первых двух периодах ярославцы забили по шайбе, в третьем оформили еще два гола. Боб Хартли остался доволен игрой своих подопечных.

«От Даниила Исаева (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль») до наших семи защитников и двенадцати нападающих, я чувствовал, что мы отыграли весь матч. Огромная самоотдача. Это говорит об опыте и характере в нашей раздевалке. Кроме того, мы чувствовали, что Серебряков (голкипер «Авангарда» — прим. «Ъ-Ярославль») чувствовал себя некомфортно в воротах, поэтому мы старались увеличить количество бросков по его воротам, и это окупилось»,— прокомментировал главный тренер.

Он добавил, что захватить инициативу удалось в первой же смене, как и планировали. В этом помогло звено вернувшегося после болезни нападающего Байрона Фрэза. Боб Хартли также отметил атмосферу на домашней арене и поддержку болельщиков.

Для вратаря Даниила Исаева эта победа стала пятой «сухой» в плей-офф. Наставник «Локомотива» после матча назвал голкипера скалой.

«Было видно, что все его движения были тщательно продуманы, он всегда находился перед воротами. Мы заблокировали несколько бросков. Мы хорошо играли в обороне. У нас много энергии. Эта сухая победа принадлежит Даниилу, но она также принадлежит всей команде. Было важно сохранить нулевой счет»,— прокомментировал Хартли.

Омская команда ведет в серии со счетом 3:2. Серия длится до четырех побед у одной из команд. В связи с этим журналисты спросили наставника «Локомотива» о подготовке к решающим матчам.

«Мы доверились своим игрокам. Мы сказали им, что верим в них. Как тренерский штаб, мы понимали свою ситуацию. Наши болельщики понимали нашу ситуацию. И что особенно важно, наши игроки понимали нашу ситуацию, поэтому мы засучили рукава, взялись за работу как команда и посмотрите на результат — он впечатляет»,— сказал Боб Хартли.

Следующий матч состоится 4 мая в Омске.

Алла Чижова