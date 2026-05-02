«Локомотив» разгромил «Авангард» в матче полуфинала Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл омский «Авангард» на домашней арене со счетом 4:0. Счет в серии полуфинала Кубка Гагарина после матча стал 3:2 в пользу омичей.

Ярославцы активно начали матч, и уже на 6-й минуте это привело к голу: форвард Байрон Фрэз сделал передачу на Рихарда Паника, а тот отправил шайбу в дальнюю «девятку». Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков не спас. В концовке игрового отрезка «Локомотив» остался в меньшинстве, омичи сравнять не смогли, хоть и атаковали.

Во второй 20-минутке хозяева вновь остались в меньшинстве из-за подножки Александра Радулова, но «железнодорожники» в этот раз не просто отстояли, но и попытались забить: нападающий ярославской команды Александр Полунин убежал к чужим воротам, но его броски отразил Серебряков.

Следом в равных составах «Локомотив» увеличил преимущество: нападающий Максим Березкин сработал на добивании. На последних минутах периода игрок «Авангарда» Наиль Якупов сбил с ног форварда ярославцев Илью Николаева, за что получил удаление. Ярославцы в большинстве не смогли пробить Серебрякова.

В третьем периоде ярославский нападающий Александр Полунин убежал один в ноль и забросил третью шайбу в ворота Никиты Серебрякова. За шесть минут до конца матча гости сняли вратаря, в итоге забил ярославский форвард Максим Шалунов в пустые ворота, установив окончательный счет в матче 4:0.

Следующий матч состоится 4 мая в Омске. Серия длится до четырех побед у одной из команд.