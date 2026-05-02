Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп сравнил ВМС США во время блокады Ирана с пиратами

ВМС США действуют «как пираты» при блокаде портов Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Мы… высадились на него и захватили судно. Мы захватили груз, захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать — мы повели себя как пираты»,— сказал господин Трамп.

Морская блокада Ирана продолжается с середины апреля. С тех пор американская сторона отчиталась о захвате нескольких судов. Среди них — Tifani, Majestic, Touska. С коммерческих судов Majestic и Tifani США изъяли 3,8 млн баррелей иранской нефти, заявлял постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

Новости компаний Все