Трамп сравнил ВМС США во время блокады Ирана с пиратами

ВМС США действуют «как пираты» при блокаде портов Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

«Мы… высадились на него и захватили судно. Мы захватили груз, захватили нефть. Это очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать — мы повели себя как пираты»,— сказал господин Трамп.

Морская блокада Ирана продолжается с середины апреля. С тех пор американская сторона отчиталась о захвате нескольких судов. Среди них — Tifani, Majestic, Touska. С коммерческих судов Majestic и Tifani США изъяли 3,8 млн баррелей иранской нефти, заявлял постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.