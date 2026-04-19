Трамп заявил о перехвате иранского грузового судна в Оманском заливе

США перехватили иранское грузовое судно Touska в Оманском заливе, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, судно пыталось прорвать американскую военно-морскую блокаду.

Фото: Evan Vucci / Reuters

Господин Трамп отметил, что длина судна — 900 футов, а вес — «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance. «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца.— “Ъ”), поэтому наш корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении»,— написал Дональд Трамп в Truth Social.

По словам американского президента, сейчас Touska контролирует морская пехота США, его груз осматривают. Судно находится под санкциями Минфина США «из-за своей предыдущей незаконной деятельности».

США начали блокировать иранские порты с вечера 13 апреля. Через пролив Иран поставляет нефть на экспорт. Так Соединенные Штаты намерены склонить исламскую республику заключить сделку. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном вечером 21 апреля в Исламабаде, однако иранская сторона не подтвердила новые контакты.