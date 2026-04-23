США перехватили в Индийском океане танкер Majestic X с нефтью из Ирана

ВМС США задержали в Индийском океане нефтетанкер Majestic X, который перевозил иранскую нефть. Об этом сообщил Пентагон, отметив, что акватория находится в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования. Ведомство опубликовало видео высадки десанта на судно.

«Мы продолжим морское патрулирование для пресечения деятельности незаконных сетей поставок и для перехвата судов, оказывающих материальную поддержку Ирану — где бы они ни действовали, — заявили в Министерстве войны США. — Международные воды не могут использоваться в качестве прикрытия для подсанкционных субъектов».

Reuters сообщал, что за последние несколько дней США перехватили как минимум три иранских танкера в водах Южной Азии. Центральное командование американских вооруженных сил отчиталось сегодня, что с начала блокады Ормузского пролива США заставили развернуться 31 судно.