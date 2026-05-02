Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Курганинском районе Кубани

В Курганинском районе Кубани начался прием пациентов в новом фельдшерско-акушерском пункте, об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ФАП построили в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения» в поселке Щебенозаводском. В пункте смогут получать медицинскую помощь 420 жителей поселка, включая свыше 70 детей.

Как сообщили в администрации региона, фельдшерский пункт предусматривает оказание экстренной и плановой медицинской помощи, также в нем будут проводиться профилактические осмотры, вакцинации и диспансеризации.

В 2026 году на Кубани планируется ввести в эксплуатацию четыре офиса врача общей практики, о чем заявила первый заместитель министра здравоохранения края Ирина Вязовская. По итогам 2025 года в регионе построили 14 фельдшерско-акушерских пунктов, их открытие должно состояться в текущем году.

