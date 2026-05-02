Аварийное отключение электричества произошло в Краснодаре

В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электричества, об этом сообщили в ЕДДС города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным диспетчерской службы, причиной отключения стало повреждение на линии, в результате чего приостановилась работа трансформаторной подстанции. Без электричества в настоящее время находятся улицы Уральская, Новороссийская, Селезнева, Меланжевая, Камвольная, Молодежная и другие адреса.

На месте отключения работает аварийная бригада.

Кристина Мельникова

