Аварийное отключение электричества произошло в Краснодаре

В Карасунском округе Краснодара произошло аварийное отключение электричества, об этом сообщили в ЕДДС города.

По данным диспетчерской службы, причиной отключения стало повреждение на линии, в результате чего приостановилась работа трансформаторной подстанции. Без электричества в настоящее время находятся улицы Уральская, Новороссийская, Селезнева, Меланжевая, Камвольная, Молодежная и другие адреса.

На месте отключения работает аварийная бригада.

Кристина Мельникова