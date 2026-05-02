В Краснодаре перекроют улицу Орджоникидзе 4 и 5 мая

На улице имени Орджоникидзе в Краснодаре ограничат движение транспорта 4 и 5 мая, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Дорогу на участке от улицы Красноармейская до улицы Красная перекроют в связи с проведением мероприятия. Ограничения будут действовать в период с 06:00 до 21:00 4 и 5 мая.

Участок дороги освободят от припаркованного транспорта. Объезд для водителей будет организован по соседним улицам.

