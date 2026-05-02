К летнему сезону в Севастополе подготовят 26 пляжей

В Севастополе проводится подготовка 26 официальных пляжей к курортному сезону, сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Операторы пляжей заключили договоры на анализ проб воды и песка. По словам губернатора Севастополя, 50% операторов рекреационных территорий уже направили образцы для исследований, четверть операторов подали необходимые декларации в ГИМС МЧС России.

Перед началом летнего сезона на пляжах Севастополя проведут дополнительное исследование морского дна. На территории пляжей подрядчики ремонтируют объекты инфраструктуры и выравнивают покрытие.

Пляж «Солдатский», как отметил Михаил Развозжаев, готов к курортному сезону на 80%. Перед началом лета в рекреационной зоне обновят покрытия перил и рисунок на волнорезе, сейчас на участке выравнивают берег и подсыпают песок.

