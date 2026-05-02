В аэропортах Краснодара и Сочи задерживаются более 30 рейсов

Свыше 30 рейсов в настоящее время задерживаются в аэропортах Краснодара и Сочи, два рейса отменены, о чем свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов.

На данный момент в аэропорту Краснодара задерживаются три рейса на вылет и один рейс на прилет, один рейс в Дубай из Краснодара оказался отменен. В аэропорту Сочи опаздывают 12 рейсов на вылет и 21 рейс на прилет, отменен рейс в Москву.

Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Краснодарского края 1 мая. Меры безопасности были сняты утром 2 мая.

Кристина Мельникова