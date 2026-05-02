Жители села в Реже попросили Путина помешать реорганизации школы и детсада

Жители села Леневское Режевского района (Свердловская область) записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором призвали главу государства помешать реорганизации школы и детского сада путем их присоединения к образовательным учреждениям села Клевакинское. По данным сообщества «Округ Реж» во «ВКонтакте», родители возмутились, что детям придется ежедневно преодолевать 8-9 км в одну сторону до населенного пункта, чтобы попасть на учебу.

«Это же во сколько придется детям вставать, чтобы уехать в школу и детсад соседнего села? И в какое время они будут возвращаться? Стрессы от поездок и от того, что им придется привыкать к новым воспитателям, учителям, сверстникам. Пока есть детсад и школа — село живет»,— цитирует жителей сообщество.

Жители подчеркнули, что из депутатов думы Режа к ним приехал только самовыдвиженец Евгений Сурнин. «Он пообещал поднять животрепещущий вопрос на очередном заседании думы 20 мая. И пригласил жителей Леневского на это заседание»,— пишет «Округ Реж».

Мэр Режа Евгений Чепчугов сообщил, что обсуждал вопрос реорганизации учреждений с жителями села перед их обращением к Владимиру Путину. Градоначальник заверил, что «ни о каком закрытии речи не идет». «По детскому саду, после обсуждения статистки посещений, представители Леневского согласились, что необходимо проработать информацию дополнительно, так как данные, предоставленные им руководителем дошкольного заведения, были некорректными. На этом мы и расстались, согласовав новую встречу для принятия решения»,— написал господин Чепчугов на своей странице «ВКонтакте».

Евгений Чепчугов подчеркнул, что депутаты местной думы, пятилетний срок полномочий которых будет завершен в сентябре, «всю эту ситуацию просто не могли не видеть». «Когда дело дошло до необходимости решения проблемы, все сделали удивленное лицо и пошли бороться с тем, что назревало с их молчаливого согласия! Прозвучавшее приглашение на думу не самый лучший и политически неуклюжий способ попытаться скрыть свои недоработки и набрать очки к предстоящим выборам»,— заявил мэр.

В конце обращения к жителям господин Чепчугов предложил организовать выездное совещание в селе с участием администрации и управления образования Режа. «Мы все поясним и расскажем из чего мы исходим при принятии решений»,— пообещал градоначальник.

Жители Режевского округа не в первый раз обращаются к Владимиру Путину с просьбой помешать закрытию учреждений. В декабре 2025 года они сообщили главе государства об угрозе закрытия единственной школы в селе Арамашка из-за аварийного состояния здания. Председатель СКР Александр Бастрыкин тогда потребовал доклад по информации о нарушении прав жителей региона.

Евгений Чепчугов рассказал «Ъ-Урал», что мэрия Режа и министерство образования Свердловской области работают над мерами для продолжения работы школы в Арамашке. «Если населенный пункт потеряет одно из своих основополагающих ядер — школу, клуб или больницу, то спад территории и отток людей начнется сразу. Для поддержания всех 30 населенных пунктов, кроме Режа, требуются гигантские вложения, но мы все сами родом из деревень, это оплот традиционализма и нашей культуры, и нельзя от него избавляться из-за отсутствия экономических выгод»,— подчеркнул градоначальник.

Василий Алексеев