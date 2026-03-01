Власти Режа заявили о поддержке школы Арамашки после обращения жителей к Путину

Администрация Режа и министерство образования Свердловской области обсуждают меры для продолжения работы школы в селе Арамашка на 200 человек, рассказал в интервью «Ъ-Урал» мэр Евгений Чепчугов. Ранее, в декабре 2025 года, уральцы обратились к президенту Владимиру Путину перед прямой линией главы государства и сообщили о планах властей города закрыть единственную школу в населенном пункте из-за аварийного состояния здания. Председатель СКР Александр Бастрыкин тогда потребовал доклад по информации о нарушении прав жителей региона.

Господин Чепчугов подчеркнул, что мэрия Режа намерена сохранить все населенные пункты округа «даже в условиях нынешней бюджетной сдержанности» в связи с необходимостью улучшать демографическую ситуацию. «Если населенный пункт потеряет одно из своих основополагающих ядер — школу, клуб или больницу, то спад территории и отток людей начнется сразу. Для поддержания всех 30 населенных пунктов, кроме Режа, требуются гигантские вложения, но мы все сами родом из деревень, это оплот традиционализма и нашей культуры, и нельзя от него избавляться из-за отсутствия экономических выгод»,— сказал мэр.

Евгений Чепчугов вступил в должность главы Режа в ноябре 2025 года после четырех попыток депутатов местной думы собрать кворум для рассмотрения вопроса об избрании мэра. Позже градоначальник заявил о необходимости покончить с «режевским политическим инфантилизмом» и призвал объединить усилия над городскими проектами по увеличению турпотока в пять раз, строительству студенческого кампуса и созданию эффективной системы теплоснабжения.

Подробнее о видении развития Режа — в интервью Евгения Чепчугова «Ъ-Урал».

Василий Алексеев