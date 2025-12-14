Бастрыкин запросил доклад после жалоб Путину на закрытие школы на Среднем Урале

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад об информации о нарушении прав жителей Свердловской области после обращения уральцев к президенту Владимиру Путину по теме закрытия единственной школы в поселке Арамашка. Как пояснили в ведомстве, решение о прекращении работы учреждения приняли местные власти из-за аварийного состояния здания.

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Следственные органы СКР по региону приступили к процессуальной проверке после обращения свердловчан к главе государства. Доклад об установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину представит руководитель следственного управления по Среднему Уралу Богдан Францишко.

Прямая линия с Владимиром Путиным в формате большой пресс-конференции и программы «Итоги года» запланирована на 19 декабря в 12:00 по московскому времени. В пятницу, 12 декабря, штаб Народного фронта зафиксировал более 1 млн обращений граждан к главе государства.

В 2024 году Народный фронт принял более 2,5 млн обращений к господину Путину. Около 1,2 млн россиян предпочли позвонить в кол-центр, более 500 тыс. — отправить СМС или ММС. Остальные обращения поступили через мобильное приложение, сайт и социальные сети.

Василий Алексеев