В Ростовской области лимоны подорожали на 30,6% за год

В марте 2026 года в Ростовской области средняя стоимость килограмма лимонов составила 255,5 руб., что на 30,6% больше год к году. Годом ранее показатель составлял 195,6 руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» на основе подсчета сведений Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Бананы в регионе за год стали доступнее на 5,8%. Если в марте 2025 года их цена составляла 186,6 руб. за кг, то в марте 2026 года она снизилась до 175,8 руб. Средняя цена на виноград снизилась на 10,6% — с 376,1 руб. за кг до 336,1 руб.

Заметнее всего из экзотических фруктов в Ростовской области подешевели апельсины — на 17,5% — с 175,9 руб. за кг в марте 2025 года до 145,1 руб. за кг в марте 2026 года.

Наталья Белоштейн