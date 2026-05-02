Ростовская область вошла в топ-5 регионов РФ по числу регистраций бизнеса в АПК

С 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2026 года в Ростовской области зарегистрировано 2,3 тыс. новых участников бизнеса в сфере АПК. С этим показателем область заняла четвертое по числу регистраций среди всех регионов России. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на исследование компании «Контур.Фокус».

В 2023 году в сфере АПК на Дону было зарегистрировано свыше 400 новых субъектов бизнеса. В 2024 году этот показатель вырос до около 800 новых компаний. В 2025 году число регистраций достигло более 800 единиц. В первом квартале 2026 года было открыто почти 200 новых предприятий и юридических лиц в аграрном секторе.

В тот же период в регионе отмечено небольшое уменьшение числа предпринимателей, работающих в агропромышленном комплексе. На 1 апреля 2026 года в этой области зарегистрировано 11,5 тыс. бизнесов, что на 300 меньше, чем годом ранее. Снижение показателя составило 2,6%.

