В Севастополе ограничат въезд на площадь 50-летия СССР с 4 мая

Въезд на площадь 50-летия СССР в Севастополе перекроют с 4 мая, сообщили в правительстве Севастополя. На площади начнутся работы по демонтажу кровли и фасада здания бывшего кинотеатра «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Демонтаж будет осуществляться в рамках реализации проекта по созданию филиала национального центра «Россия». Жителей Севастополя призвали заранее планировать маршрут с учетом вводимых изменений.

«Проход по территории, на которой производятся работы — это нарушение правил безопасности»,— заявили в правительстве Севастополя.

Кристина Мельникова