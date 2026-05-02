В Туапсе ликвидировали открытое горение на морском терминале

Пожарные ликвидировали открытое горение на морском терминале в Туапсе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возгорание локализовали в 09:22 2 мая с последующей ликвидацией открытого огня, свидетельствуют данные оперштаба региона. В настоящее время на месте пожара работают 143 человека и 25 единиц техники.

Пожар на территории морского терминала Туапсе произошел в результате атаки украинских БПЛА ночью 1 мая.

Кристина Мельникова