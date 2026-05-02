Капитальный ремонт завершили в 22 домах Краснодара

В 22 многоквартирных домах Краснодара завершились работы по капитальному ремонту, запланированные на 2026 год. Всего за год в краевом центре планируют отремонтировать 174 дома, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Краснодаре капитальный ремонт ведется в 109 многоквартирных домах, подрядчики меняют на участках лифтовое оборудование, обновляют кровлю и фасады объектов. По данным администрации города, в работе также находятся 105 инженерных систем.

Из 174 многоквартирных домов, которые планируется капитально отремонтировать в Краснодаре в текущем году, три жилых дома являются объектами культурного наследия. В мэрии напомнили, что на выполненные работы будет действовать гарантийный срок пять лет.

София Моисеенко