Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика открыли для полетов

В аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи сняли ограничения на осуществление полетов, сообщили в пресс-службе Росавиации утром 2 мая.

В настоящее время в аэропортах не действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры применялись для обеспечения безопасности полетов с вечера 1 мая.

Согласно актуальной сводке министерства обороны России, в ночь с 1 на 2 мая над регионами РФ силы ПВО сбили 215 беспилотников, в том числе над Краснодарским краем, Крымом, акваторией Азовского и Черного морей.

