Главные новости к утру 2 мая

Дональд Трамп сообщил Конгрессу о завершении конфликта с Ираном. Демократы раскритиковали его за это заявление.

Ночью Москва подверглась налету беспилотников. О пострадавших не сообщалось. Прерывалась работа аэропорта Внуково.

США объявили о намерении вывести 5 тыс. американских военнослужащих из Германии в течение года. Количество размещенных в стране военных сократится до уровня 2022-го.

США свернут миссию по контролю за перемирием в Газе, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иран смягчил требования к США для урегулирования конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Тегеран предложил открыть Ормузский пролив одновременно со снятием блокады иранских портов.

США задерживают поставки оружия Европе из-за войны в Иране, пишет Financial Times.