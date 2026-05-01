Трамп сообщил Конгрессу о завершении конфликта с Ираном

Белый дом уведомил Конгресс США о том, что считает конфликт с Ираном завершенным. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа. 1 мая истек крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение конфликта с Ираном.

Фото: Luis M. Alvarez / AP

«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены»,— указано в письме Дональда Трампа спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли. При этом американский президент заявил о сохраняющейся «значительной угрозе» со стороны Ирана.

Согласно резолюции о военных полномочиях 1973 года, президент США может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае «неизбежной военной необходимости».

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Американская и иранская делегации провели один раунд переговоров в Пакистане, который не привел к окончательному мирному соглашению. По словам Дональда Трампа, стороны продолжают контакты по телефону. При этом последнее мирное предложение Ирана американский президент отверг.