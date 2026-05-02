Reuters: США свернут миссию по контролю за перемирием в Газе

Администрация президента США Дональда Трампа намерена закрыть свой Гражданско-военный координационный центр вблизи сектора Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Структура создавалась для контроля за перемирием между Израилем и «Хамасом», а также для координации поставок гуманитарной помощи. Однако, по данным собеседников агентства, центр не справился с задачами. Ожидается, что его функции передадут Международным стабилизационным силам (ISF). Собеседники Reuters в Белом доме называют это «реорганизацией», другие источники утверждают, что фактически речь идет о поглощении центра новой структурой.

Планируется сократить численность американского военного персонала со 190 до 40 человек. Их заменят гражданские специалисты из других стран. После закрытия орган будет переименован в Международный центр поддержки сектора Газа, сообщили источники Reuters. Вероятно, новое ведомство возглавит генерал-майор США Джаспер Джефферс, который сейчас возглавляет ISF.

Создание было ключевой частью плана Дональда Трампа по установлению мира в Газе. По мере того, как Израиль продолжал наносить удары после перемирия с «Хамасом» и продвигать войска вглубь Газы, влияние центра сошло на нет, пишет Reuters. Вместе с тем, отмечает агентство, действия Белого дома по восстановлению Газы фактически были приостановлены с тех пор, как США начали совместную войну с Израилем против Ирана.