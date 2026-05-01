На Кубани с начала года от укусов клещей пострадали почти 600 человек

С начала 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировано 597 обращений в медицинские учреждения после укусов клещей. Из общего числа пострадавших 253 человека составили дети в возрасте до 14 лет. Такие данные сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, количество обращений в текущем году оказалось ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Снижение составило 1,6 раза. Специалисты связывают такую динамику с профилактическими мероприятиями, санитарной обработкой территорий и повышенным вниманием жителей региона к мерам предосторожности во время отдыха на природе.

На черноморско-азовском побережье Краснодарского края зафиксировано 148 случаев укусов клещей. Среди пострадавших в этой части региона 56 детей. Наиболее активный сезон традиционно приходится на весенне-летний период, когда жители и туристы чаще посещают парки, лесные зоны, дачные участки и прибрежные территории.

Отдельно отмечается ситуация в Краснодаре. В краевой столице за аналогичный период после укусов клещей за медицинской помощью обратились 129 человек, в том числе 47 детей. В городских зеленых зонах и на пригородных территориях продолжаются профилактические обработки и мониторинг санитарной обстановки.

С начала года в лабораториях региона проведено 4019 исследований клещей, снятых с людей и объектов окружающей среды. Проверки выполнялись методами ИФА и ПЦР. Из 551 клеща, снятого непосредственно с людей, у 14,3% были выявлены антитела к иксодовому клещевому боррелиозу.

В Роспотребнадзоре напомнили, что на территории Краснодарского края действует сеть специализированных пунктов, куда можно передать клещей для лабораторного исследования. В регионе работает более 40 таких точек.

Мария Удовик