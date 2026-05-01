Губернатор провел внеплановое заседание комиссии по ЧС после атаки на Туапсе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Поводом стали новая атака беспилотников на Туапсе, возгорание на территории морского терминала и ухудшение погодных условий в регионе. В совещании приняли участие заместители главы края, руководители профильных ведомств и представители экстренных служб.

По словам губернатора, в ночь на 1 мая Туапсе вновь подвергся атаке беспилотников. В результате на территории морского терминала произошло возгорание. Он подчеркнул, что жертв и пострадавших нет, однако ситуация требует постоянного контроля. Основными задачами названы оперативная ликвидация пожара, предотвращение нового разлива нефтепродуктов и стабилизация экологической обстановки.

Координацию работ на месте по поручению главы региона осуществляет заместитель губернатора Дмитрий Маслов. Он сообщил, что общая группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС, составляет 790 человек и 48 единиц техники. На морском терминале продолжается тушение, установлены нефтеловушки и возводится заградительная дамба для исключения попадания нефтепродуктов в акваторию.

Одновременно продолжаются работы по очистке территории. Ниже по течению и в устье реки Туапсе ведется сбор загрязнений. Завершается очистка береговой полосы вдоль моря протяженностью около 900 м. После этого начнутся вывоз и замена загрязненной гальки. По данным краевых властей, уже собрано более 13 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко сообщил, что в гостиницах города остаются 85 эвакуированных жителей, включая 17 детей. Еще часть граждан разместилась у родственников. С понедельника начнутся компенсационные выплаты пострадавшим.

Отдельным вопросом заседания стала паводковая обстановка. Из-за продолжительных осадков в ряде муниципалитетов ожидается подъем уровня рек. В зоне риска находятся Туапсинский округ, Сочи, Апшеронский, Белореченский, Северский, Лабинский и Мостовский районы. Главам муниципалитетов поручено обеспечить готовность пунктов временного размещения, запасов воды и продовольствия, а также систем оповещения населения.

По данным региональных служб, мониторинг уровня воды ведется круглосуточно с использованием 311 датчиков. Власти заявили о готовности оперативно реагировать на возможное ухудшение ситуации.

Мария Удовик