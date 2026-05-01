На пляжах Анапы усилят мониторинг на фоне непогоды

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил усилить контроль за состоянием пляжных территорий Анапы на фоне ухудшения погодных условий. Вопрос обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел глава региона.

По словам губернатора, из-за неблагоприятного прогноза необходимо внимательно следить за ситуацией на побережье и не допустить остановки восстановительных работ. Он подчеркнул, что начатые мероприятия должны быть завершены к старту курортного сезона, чтобы город смог принять туристов со всей страны.

Отдельное внимание на совещании уделили риску подтоплений и возможному смыву завезенного песка в акваторию Черного моря. В связи с этим губернатор поручил усилить контроль за ходом работ и оперативно реагировать на изменения погодной обстановки.

Как сообщил заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Станислав Камерный, ситуация остается управляемой. По его словам, техника продолжает работать в круглосуточном режиме как на карьере, так и непосредственно на пляжных территориях.

Для ускорения доставки материалов используются два проезда, при этом планируется открыть третий маршрут. Это позволит увеличить количество задействованной техники. По состоянию на 30 апреля завоз песка осуществляли 56 самосвалов. Кроме того, на береговой линии работали 13 единиц инженерной техники.

Масштабная отсыпка песка на пляжах Анапы стартовала 22 апреля. Всего определены четыре участка, где планируется сформировать слой чистого песка толщиной не менее 50 см. Сейчас завершается восстановление зоны от Центрального пляжа до реки Анапки.

На данный момент на этот участок уже доставлено свыше 20 тыс. кубометров песка, восстановлено около 900 м береговой полосы. Материал поставляют из ближайшего карьера. Власти отмечают, что его состав максимально приближен к природному анапскому песку.

Каждая партия проходит лабораторный контроль качества. По данным краевой администрации, это необходимо для соблюдения экологических требований и подготовки побережья к летнему туристическому сезону.

Работы на пляжах продолжаются в усиленном режиме с учетом погодных условий и поставленных сроков завершения.

Мария Удовик