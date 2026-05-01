Связанная с запрещенной «Аль-Каидой» группировка призвала жителей Мали к восстанию

Джихадисты начали блокировку дорог в столице Мали Бамако. Об этом сообщило AFP.

Вечером 30 апреля боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, связанна с «Аль-Каидой», которая признана в РФ террористической и запрещена) выпустили заявление, в котором призвали к свержению правительства Мали политические партии, вооруженные силы, религиозные власти и общественных лидеров страны.

На этой неделе террористическая организация объявила о намерении ввести блокаду подъездных путей к Бамако. Представитель группировки заявил, что город разрешают покинуть тем, кто уже там находится.

По словам участников дорожного движения, за последние два дня поток транспорта, направляющегося в Бамако, уменьшился, пишет AFP. 30 апреля сотни легковых и грузовых автомобилей застряли на нескольких въездах в столицу. «Мы застряли здесь со вчерашнего дня. Здесь, насколько хватает глаз, припарковано не менее сотни машин. Мы ждем, когда ситуация стабилизируется, но тревога нарастает», — сказал агентству водитель грузовика в приграничном городе Куремале.

Несколько источников AFP сообщили о насильственных инцидентах, произошедших на дороге в Сикасо. Собеседник в службах безопасности утверждает, что несколько водителей были убиты. Агентство отмечает, что подтвердить это не удалось.

25 апреля боевики JNIM вместе с бойцами повстанческой группировки туарегов FLA атаковали военные и правительственные объекты в Мали. При атаке погиб министр обороны Мали Садио Камара. В МИД РФ сообщили, что среди военнослужащих «Африканского корпуса» есть погибшие после столкновения с повстанцами. 28 апреля Минобороны России подтвердило вывод контингента из города Кидаль на севере Мали, который был захвачен повстанцами.