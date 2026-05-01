Гендиректор Сочи Парка назвал причину приостановки работы «Квантового скачка»

Эксплуатацию аттракциона «Квантовый скачок» в Сочи Парке приостановили из-за санкционных ограничений. Об этом сообщил генеральный директор парка Геннадий Григоренко во время конференции с журналистами.

По его словам, приоритетом для парка остается безопасность посетителей, поэтому запуск объекта невозможен без полного соблюдения технических требований и обязательных процедур обслуживания, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

Как пояснил руководитель, сервисное сопровождение аттракциона ранее осуществляла голландская компания. Она создала аттракцион и отвечала за техническое обслуживание, проверки и проведение регламентных работ. В настоящее время иностранный партнер поставил сотрудничество на паузу из-за внешнеполитической ситуации.

Гендиректор отметил, что сам аттракцион находится в исправном состоянии. Однако действующие нормы не позволяют эксплуатировать подобные объекты без регулярного сервисного сопровождения, подтвержденных проверок и выполнения всех обязательных процедур безопасности.

В связи с этим руководство парка приняло решение не возобновлять работу «Квантового скачка» до тех пор, пока не появится возможность снова проводить официальное обслуживание в полном объеме.

По словам Геннадия Григоренко, после изменения ситуации и восстановления сервисной поддержки аттракцион смогут вернуть в эксплуатацию.

Мария Удовик, Андрей Куценко