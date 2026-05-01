В Анапе после выезда на встречную полосу погиб водитель Volkswagen

Смертельная авария произошла утром 1 мая на автодороге Новороссийск — Керчь в районе Анапы. Участниками происшествия стали два легковых автомобиля иностранного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, предварительно установлено, что 56-летний водитель Volkswagen потерял управление транспортным средством и врезался в бетонное дорожное ограждение. После этого автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с Audi.

От полученных травм водитель Volkswagen погиб на месте до приезда скорой помощи. Пассажир автомобиля, а также водитель второй машины получили повреждения. Им оказали медицинскую помощь.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции организовали регулирование движения и зафиксировали обстоятельства происшествия. Также работали представители экстренных служб.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются точные причины ДТП, а также возможное влияние дорожной обстановки на развитие аварийной ситуации.

По данным полиции, происшествие случилось на ремонтируемом участке трассы, где водителям необходимо соблюдать повышенную осторожность и снижать скорость движения.

По данным городской Госавтоинспекции, в первом квартале 2026 года на территории Новороссийска произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали 60 человек, а семь граждан погибли. В восьми авариях зафиксировано участие несовершеннолетних, при этом травмы получили восемь детей. Четыре ДТП случились по вине нетрезвых водителей: четыре человека пострадали, двое из них скончались. Из общего числа аварий семь произошло по вине пешеходов (шесть пострадавших и двое погибших), а четыре — по вине водителей, не находившихся в состоянии опьянения (четверо пострадавших). Помимо этого, с начала года к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечено 7,6 тыс. человек, а 88 водителей лишены права управления транспортными средствами.

Мария Удовик