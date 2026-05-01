В Туапсе 50 человек убирают улицы после пожара на НПЗ

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий пожара на нефтеперерабатывающем предприятии. На уборке городских улиц и общественных пространств задействованы 50 человек и шесть единиц техники. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

По его словам, специалисты управления комплексного благоустройства территорий приводят в порядок пострадавшие зоны города, очищают тротуарную плитку, моют памятники и проводят санитарную обработку территорий.

На улицах Кошкина и Пушкина коммунальные службы совместно со спасателями занимаются вывозом сгоревших деревьев, строительного мусора и остатков уничтоженных огнем сооружений. Работы ведутся в усиленном режиме.

Параллельно в Туапсе продолжается ликвидация последствий загрязнения нефтепродуктами. По данным оперативного штаба Краснодарского края, сбор продолжается на трех участках. Всего собрано и вывезено 13,3 тыс. кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Также продолжается тушение пожара на территории морского терминала после происшествия в ночь на 1 мая. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 790 человек и 48 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Туапсе произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте продолжают работать специальные и экстренные службы. Для ликвидации пожара были привлечены 128 человек и 41 единица техники. В тушении участвуют подразделения МЧС России, а также региональные и муниципальные службы реагирования. Дополнительная информация о масштабах повреждений и последствиях происшествия будет представлена после завершения первоочередных работ.

Мария Удовик