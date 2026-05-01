Мощные ливни и грозы ожидаются в Краснодарском крае из-за смены фронтов

В Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий. По оценкам синоптиков, причиной станет столкновение холодных воздушных масс, поступающих с севера, и теплого субтропического воздуха с юга. Такая синоптическая ситуация сформируется в зоне фронтального раздела и приведет к активному развитию конвективных процессов.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в атмосфере над территорией Кубани сформируются мощные кучево-дождевые облака, которые станут причиной осадков различной интенсивности. В течение дня обычный дождь местами будет переходить в сильные ливни. В отдельных районах возможны грозы, сопровождающиеся усилением ветра.

По прогнозу, температура воздуха в дневные часы составит от +9 до +11 градусов. Северо-восточный ветер усилится до 6–11 м/c, местами ожидаются порывы. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит около 762 миллиметров ртутного столба, что выше климатической нормы.

Наиболее сложная погодная обстановка прогнозируется в предгорных районах и горной местности. Здесь осадки могут пройти в смешанной фазе — в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в горах днем составит от 0 до +5 градусов.

По данным Краснодарского гидрометцентра, в ряде территорий вероятны сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Порывы могут достигать 20 м/c. На Черноморском побережье ветер северных направлений усилится до 7–12 м/c, местами возможны порывы 15–20 м/c. Утром и днем в отдельных прибрежных районах скорость ветра может достигать 18–23 м/c.

Ночью температурный фон останется низким для начала мая. В субботу в крае ожидается дальнейшее сохранение дождливой погоды. Ночью воздух остынет до +3…+5 градусов, днем столбики термометров поднимутся лишь до +8…+10.

Мария Удовик