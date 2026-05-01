Власти Кубани опровергли информацию о закрытии воздушного пространства

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг распространяемую в сети и по электронной почте информацию о якобы закрытии воздушного пространства над регионом. Речь идет о поддельном письме, оформленном от имени губернатора Кубани и направленном, как утверждается, главам муниципальных образований.

В фальшивом документе сообщается о введении запрета на использование воздушного пространства для всех видов воздушных судов в период с 30 апреля по 12 мая. Ограничения якобы связываются с проведением учений Министерства обороны России на территории Краснодарского края. В оперативном штабе подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

Как уточнили в региональном оперштабе, никаких масштабных учений, предусматривающих закрытие воздушного пространства над всей территорией края, не планируется. Также не существует официального письма с подобным содержанием за подписью губернатора региона.

Отдельное внимание власти обратили на признаки, указывающие на поддельный характер документа. В частности, письмо было направлено с адреса электронной почты, не имеющего отношения к государственным структурам. Указанный почтовый ящик размещен на бесплатном зарубежном сервисе, который не используется органами власти для официальной переписки.

В оперштабе отметили, что государственные органы не ведут деловую коммуникацию через подобные адреса, а сама форма распространения сообщения противоречит установленному порядку служебного документооборота. Кроме того, в письме содержатся сведения, которые не могли бы распространяться подобным способом.

Также в оперативном штабе указали на несоответствие сроков уведомления. В случае проведения реальных учений или введения ограничительных мер население и профильные структуры информируются заранее, а не поздно вечером накануне предполагаемого вступления решений в силу.

Мария Удовик