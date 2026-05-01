В парках Краснодара отменили развлекательные программы из-за непогоды

В Краснодаре временно отменили развлекательные программы в городских парках из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения будут действовать с 1 по 3 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Как уточнили в мэрии, решение принято с учетом прогноза погоды и необходимости обеспечения безопасности посетителей общественных пространств. Жителей и гостей города попросили учитывать изменения при планировании праздничного досуга.

В администрации отметили, что проведение массовых мероприятий на открытых площадках в период нестабильной погоды может быть сопряжено с рисками, связанными с осадками, сильным ветром и ухудшением общего состояния городской среды. По этой причине праздничные программы в парках на ближайшие дни решили не проводить.

Горожанам предложили альтернативные варианты семейного отдыха в помещениях. В частности, посетителям рекомендовали обратить внимание на городские учреждения культуры, которые продолжают работу в штатном режиме. Среди доступных площадок названы муниципальные кинотеатры «Болгария» и «Горизонт».

Власти города подчеркнули, что подобные меры носят временный характер и связаны исключительно с текущими метеоусловиями. После стабилизации погоды работа парковых площадок и проведение мероприятий будут возобновлены в обычном режиме.

Ранее синоптики предупреждали о существенном ухудшении погодной обстановки на территории Краснодарского края. По данным метеорологов, регион оказался в зоне фронтального раздела, где сталкиваются холодные воздушные массы, поступающие с севера, и теплый субтропический воздух с юга.

Мария Удовик