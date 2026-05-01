Археолог Бутягин вернулся в Санкт-Петербург

Археолог Александр Бутягин вернулся в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина».

Археолог Александр Бутягин

Археолог Александр Бутягин

Фото: РИА Новости

«Александр Бутягин дома, в Петербурге... Ваши совместные усилия позволили обеспечить Александру юридическую помощь и поддержку в заключении — и моральную, и материальную. Благодаря вам возник общественный и медийный резонанс, который помог Александру выйти на свободу»,— указано в публикации.

Польша освободила Александра Бутягина из тюрьмы 28 апреля в рамках обмена с Белоруссией по схеме «пять на пять». Обмен прошел по соглашению спецслужб семи стран.

Археолога задержали в Варшаве в декабре 2025 года по запросу Украины. Его обвинили в проведении незаконных раскопок и уничтожении объекта культурного наследия в Крыму. Работы велись с разрешения украинских властей до 2014 года, однако после присоединения полуострова к РФ лицензии стал выдавать российский Минкульт. Суд в Польше в марте одобрил экстрадицию Александра Бутягина на Украину.

