Глубоко копнул

Польский суд одобрил экстрадицию по запросу украинских властей сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Задержанному в конце прошлого года россиянину вменили в вину уничтожение объекта культурного наследия в Крыму. Сторона обвинения утверждает, что ученый незаконно проводил раскопки на полуострове после 2014 года без разрешения Киева. Защита намерена обжаловать возможную экстрадицию. Эксперты полагают, что едва ли археолог сможет в скором времени вернуться в Россию.

Археолог Александр Бутягин

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza / Reuters Археолог Александр Бутягин

18 марта Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева о выдаче российского археолога Александра Бутягина. Правоохранительные органы Украины инкриминируют ему уничтожение объекта культурного наследия — речь идет о раскопках древнегреческого города Мирмекий в Крыму. С 1999 года заведующий сектором археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа руководил Мирмекийской археологической экспедицией, исследующей античное городище на берегу Керченского пролива, основанное в VI веке до н. э. За десятилетия работ его команда обнаружила несколько кладов, в том числе уникальное собрание золотых монет эпохи Александра Македонского.

Сторона обвинения утверждает, что господин Бутягин проводил раскопки якобы без необходимого согласования: до 2014 года они велись с разрешения украинских властей, но после присоединения Крыма к России разрешения стали выдаваться Министерством культуры РФ.

Украинская сторона оценивает ущерб от действий археолога в 201,6 млн гривен (около $4,8 млн).

Защита россиянина настаивает, что вменяемое деяние не является преступлением, предусматривающим экстрадицию. Представляющий интересы Александра Бутягина адвокат Адам Доманьский пояснил, что аргументы стороны защиты в первую очередь касались опасений за археолога с учетом его гражданства и страны, куда его могут выдать. Господин Доманьский отметил, что экспертиза, на которую опирается обвинение, установила лишь факт проведения раскопок, но не смогла доказать разрушения памятника. Он также добавил, что рассматриваемые события относятся к 2014–2019 годам, тогда как обвинение было предъявлено только в октябре 2024 года, поэтому, полагает адвокат, срок давности уже истек.

Решение варшавского суда не вступило в законную силу и будет обжаловано в апелляционной инстанции. Если вышестоящий суд оставит его в силе, то окончательное слово останется за министром юстиции Польши, который санкционирует экстрадицию.

В ноябре 2024 года россиянин был объявлен в международный розыск, а в апреле 2025-го киевский суд заочно арестовал его. Ученый был задержан в столице Польши в начале декабря 2025 года: будучи в научном отпуске, он следовал через Варшаву из Амстердама в Белград с циклом лекций «Последний день Помпеи». Ранее он также посещал Кипр, Италию и Чехию, не скрывая своих маршрутов, хотя ордер на его арест к тому времени уже действовал. Сам археолог заявил тогда, что научная работа проводилась не в интересах конкретной страны, а для мировой науки в целом, и подчеркнул, что все находки остаются в Восточно-Крымском музее-заповеднике в Керчи.

В разговоре с “Ъ” юрист-международник Владислав Дроконов предположил, что защита господина Бутягина может подать ходатайство в ЕСПЧ о применении так называемых временных мер (interim measures), которые обяжут государство-участника приостановить экстрадицию до рассмотрения жалобы.

Господин Дроконов напоминает, что жалобы в ЕСПЧ обычно рассматриваются от нескольких месяцев до одного-двух лет, но экстрадиция может быть приостановлена, если будет признан реальным риск жизни и здоровью (например, при пытках или нестабильности на Украине). «Дополнительно возможен запрос в Комитет по правам человека ООН, но практика показывает его ограниченную эффективность. Такие решения носят рекомендательный характер и часто игнорируются, особенно в условиях конфликтов»,— заключил господин Дроконов.

Александр Бутягин, вероятно, станет участником так называемого мирного обменного списка, куда входят те, кто не является военнопленным, но взаимно считается политзаключенным (но при этом официально не признаются таковыми ни Москвой, ни Киевом), считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. «Условно говоря, это люди, которые на Украине задержаны за симпатию к России или связаны с помощью РФ. Безусловно, Украина будет использовать эту ситуацию в своих интересах»,— уверен эксперт.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург