Российский археолог Александр Бутягин освобожден из польской тюрьмы

Польша в рамках обмена с Белоруссией освободила российского археолога Александра Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Археолог Александр Бутягин

Фото: страница Александра Бутягина в VK

Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что российская сторона обменяла двух молдавских разведчиков на господина Бутягина и супругу российского военнослужащего из Приднестровья.

Обмен проходил на КПП «Переров—Беловежа» на польско-белорусской границе. Всего в обмене участвовали по пять человек с каждой стороны. Как сообщила «БелТА», в Белоруссию отправились граждане стран СНГ, задержанные на территориях различных стран ЕС.

Российский археолог Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года в Варшаве. Он следовал транзитом из Нидерландов на Балканы. Бутягина задержали по запросу Украины, где он обвиняется в незаконной археологической деятельности в Крыму после 2014 года.

Подробнее о задержании Александра Бутягина — в материале «Ъ» «Глубоко копнул».

