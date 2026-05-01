Над Черным и Азовским морями ночью уничтожили украинские беспилотники

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь с 30 апреля на 1 мая перехватили и уничтожили 141 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России по итогам ночного периода боевой работы.

По информации ведомства, воздушные цели были ликвидированы в промежутке с 20:00 30 апреля до 07:00 1 мая по московскому времени. Беспилотники фиксировались сразу в нескольких регионах страны, а также над морскими акваториями юга России.

Согласно официальным данным, средства ПВО работали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, а также в Московский регион. Кроме того, беспилотники были уничтожены в Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морями.

В оборонном ведомстве уточнили, что все цели были своевременно обнаружены и поражены штатными средствами противовоздушной обороны. Дополнительные детали по количеству сбитых аппаратов в разрезе регионов не приводятся.

Для южных территорий страны эта ночь стала продолжением периода повышенной активности беспилотных угроз. Ранее сообщалось, что в Туапсе в ночь на 1 мая после удара беспилотника произошло возгорание на территории морского терминала. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия в Туапсе были оперативно задействованы специальные и экстренные службы. Для ликвидации последствий привлекли более 120 специалистов и 41 единицу техники, включая подразделения МЧС России.

В последние месяцы регионы юга России, приграничные территории и объекты инфраструктуры регулярно усиливают меры безопасности на фоне сохраняющихся рисков атак беспилотников. Системы ПВО продолжают нести круглосуточное дежурство, а профильные службы координируют реагирование на возможные угрозы.

Официальные органы продолжают мониторинг воздушной обстановки и информируют население о развитии ситуации в установленном порядке.

Мария Удовик