Морской терминал в Туапсе загорелся после удара беспилотника

В Туапсе ночью 1 мая произошло возгорание на территории морского терминала после атаки беспилотного летательного аппарата. О происшествии сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По данным региональных властей, в результате удара БПЛА возник пожар на одном из объектов терминальной инфраструктуры. Пострадавших нет. На месте сразу начали работать специальные и экстренные службы, которые приступили к локализации возгорания и обеспечению безопасности территории.

Для тушения пожара привлечены 128 человек и 41 единица техники. В ликвидации последствий участвуют подразделения МЧС России, а также региональные аварийные формирования и коммунальные службы.

По информации оперштаба, основные усилия направлены на предотвращение дальнейшего распространения огня и защиту соседних объектов терминала. После завершения первичных работ специалисты смогут оценить объем повреждений и определить дальнейший порядок восстановления инфраструктуры.

Новая атака произошла спустя сутки после завершения крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, где огонь тушили с 28 апреля. К ликвидации предыдущего возгорания были привлечены дополнительные силы из соседних субъектов, а также федеральные подразделения спасателей.

Одновременно в муниципалитете продолжаются работы по устранению последствий загрязнения береговой линии и акватории нефтепродуктами. По официальным данным, в уборке задействованы более 600 сотрудников МЧС России, Кубань-СПАС, представители муниципалитетов и предприятий региона.

Ранее власти сообщали о восстановлении газоснабжения и водоснабжения в пострадавших микрорайонах города. При этом подача воды временно организована по графику для стабилизации работы коммунальных систем.

Оперативные службы продолжают круглосуточный мониторинг ситуации. В регионе действует режим повышенной готовности, а необходимые силы и техника находятся в распоряжении экстренных ведомств.

Мария Удовик