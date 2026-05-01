По данным «Автостата», в марте 2026 года рынок автомобилей с пробегом в РФ вырос на 6% год к году и на 15,3% к февралю, до 475 тыс. машин. При этом рост продаж фиксируется у всех входящих в топ-10 иномарок, а снижение — только у Lada. Руководитель службы маркетинга направления авто с пробегом группы дилерских центров «Арконт» Эрик Базаров считает, что вторичный рынок на Юге будет чувствовать себя устойчивее первичного, цены продолжат расти, но без резких скачков, а отечественные марки сохранят сильные позиции, хотя их доля в структуре рынка может постепенно снижаться.

Фото: предоставлено автором

«В Краснодарском крае рынок автомобилей с пробегом в марте 2026 года показал заметное оживление. По данным регистраций в ГИБДД, было оформлено 27 064 автомобиля против 25 211 годом ранее, что соответствует росту на 7,3%. По отношению к февралю 2026 года динамика ещё сильнее — плюс 12%: с 24 165 до 27 064 машин. Это говорит о том, что в регионе спрос уверенно вошел в весеннюю фазу, а покупатели стали активнее выходить на сделки после зимнего затишья.

Данные “Автостата” по РФ совпадают с нашей практикой: спрос на автомобили с пробегом остается устойчивым, а в ряде сегментов даже усиливается. На наш взгляд, этот тренд складывается из нескольких факторов. Во-первых, работает отложенный спрос: весна традиционно подталкивает рынок вверх, и март выглядит как пик сезонной активности. Во-вторых, на спрос влияет рост цен на первичном рынке и высокая стоимость владения новым автомобилем. В таких условиях часть покупателей закономерно начинает рассматривать авто с пробегом. В-третьих, трейд-ин формирует поток качественных автомобилей с пробегом, то есть, новые авто и б/у сейчас не конкурируют напрямую, а во многом подпитывают друг друга. Дополнительно рынок подогревают регуляторная и валютная неопределенность, а также ожидания изменения цен.

Если говорить о перспективе, то вторичный рынок на Юге выглядит более устойчивым, чем рынок новых автомобилей, но это не означает, что новые обязательно будут падать.

Наш базовый прогноз такой: сегмент авто с пробегом в ЮФО будет расти или, как минимум, сохранит высокую активность, а рынок новых, скорее всего, останется более волатильным — с локальными всплесками и просадками, но без обвала.

Вторичный автомобиль по-прежнему доступнее по цене, покупатель стал рациональнее, кредитная нагрузка для многих остается высокой. При этом рынок новых автомобилей поддерживают скидки, спецпрограммы, рассрочки, локализованные модели и интерес к новым китайским и российским брендам.

По ценам наш взгляд такой: в целом, рынок будет дорожать, но неравномерно. Массовый ликвидный сегмент будет расти умеренно, дефицитные и востребованные модели — быстрее рынка, премиум и редкие комплектации могут дорожать заметнее. Неликвидные позиции, напротив, могут оставаться без заметного роста.

В марте рост цен на вторичном рынке уже доходил до 5–7% по отдельным моделям, но это скорее эффект сезонного спроса и информационного фона, а не норма на весь год. В перспективе мы ожидаем умеренный рост в пределах инфляции, при этом резкого обвала цен не прогнозируем. Качественный автомобиль с пробегом остается дефицитным товаром.

Что касается отечественных марок, прежде всего Lada, то здесь ситуация неоднозначная. На вторичном рынке их доля может постепенно сокращаться не из-за падения спроса, а из-за старения парка и роста предложения более свежих иномарок и китайских машин. На первичном рынке Lada по-прежнему лидер, но ее доля может медленно снижаться под давлением конкурентов. При этом снижение доли не обязательно означает снижение продаж в штуках: рынок может расти, а структура — меняться».