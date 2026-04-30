Наставник «Локомотива» после поражения в Омске: наш план — вернуться

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли сообщил, что команда настроена на продолжение серии после третьего поражения в полуфинальной серии Кубка Гагарина. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Авангард» обыграл «Локомотив» в Омске со счетом 2:0 в четвертом матче. Боб Хартли отметил, что ему понравилась игра его подопечных, у соперника наставник отметил высокую скорость.

«Мы просто не смогли забить. Мы сыграли умно. Это была напряженная игра. Я бы не сказал, что это была игра в жестком физическом плане. Мне нравится, как мы старались, мне нравится накал страстей. Как я уже сказал, если не забиваешь, победить довольно сложно»,— сказал Хартли.

«Авангард» открыл счет во втором периоде, а в третьем — удвоил. Журналисты попросили оценить игру голкипера Даниила Исаева, в том числе вторую пропущенную шайбу. Наставник «Локомотива» рассказал, что еще не успел поговорить с вратарем.

«Он же профессионал, понимаете? Где бы был "Локомотив" без Даниила Исаева? Посмотрите, как он играл столько лет. Посмотрите на сезон, который он нам подарил. Он обеспечил нам несколько великолепных плей-офф. Очевидно, счет 1:0, и вы прессингуете. Вы не хотите пропускать второй гол, но именно поэтому мы и играли»,— прокомментировал Хартли.

Он сообщил, что после второй пропущенной шайбы паники на скамейке запасных не было. По словам наставника, было чувство «неотложности», которое выразилось в попытках забить на последних минутах.

«Они хорошо играли. Мы тоже хорошо играли. Сейчас они ведут 3:1. Очевидно, результат не тот, на который мы рассчитывали, но можем ли мы быть разочарованы усилиями, исполнением и всем остальным? Мы могли бы быть немного быстрее и агрессивнее у ворот, но моменты были. Мы создали несколько моментов. Все кончено, и сейчас наше внимание сосредоточено на пятой игре. Мы возвращаемся домой. Мы подготовимся. Наш план — вернуться сюда (в Омск на 6-й матч серии — прим. Ъ-Ярославль)»,— сказал Боб Хартли.

Следующий матч серии состоится 2 мая в Ярославле. Омская команда ведет со счетом 3:1 в серии. Серия идет до четырех побед у одной из команд.

Алла Чижова