«Локомотив» в третий раз проиграл «Авангарду» в полуфинале Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл на выезде омскому «Авангарду» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Матч завершился со счетом 2:0.

В первом периоде болельщики увидели практически равную игру команд, об этом свидетельствует и статистика: 10:7 по броскам в створ в пользу «Локомотива». На 12-й минуте ярославская команда отстояла в меньшинстве после удаления нападающего Рихарда Паника. Первая 20-минутка прошла без заброшенных шайб.

В начале второго игрового отрезка хозяева открыли счет: в результате контратаки забил нападающий Василий Пономарев. После этого омичи начали доминировать, но спасал вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, не давший забить даже при выходе 2 в 0.

Во второй половине периода «железнодорожники» активизировались, сравнять счет не позволил голкипер «Авангарда» Никита Серебряков. Так же начался третий период, а в середине последнего игрового отрезка ярославцев после вбрасывания не спас Исаев. На 51-й минуте забил нападающий омской команды Константин Окулов. В конце «Локомотив» снял вратаря, но и с шестым полевым ярославцы не забили. За матч «Локомотив» нанес 28 бросков в створ (19 у «Авангарда»), ярославцам не хватало реализации в завершении.

Следующий матч серии состоится 2 мая в Ярославле. Омская команда ведет со счетом 3:1 в серии. Пятый матч серии станет последним для «Локомотива» в сезоне в случае победы «Авангарда».