Выручка «Магнита» в 2025 году достигла 3,5 трлн рублей

Выручка ПАО «Магнит» по итогам 2025 года увеличилась на 15,3% в годовом выражении и составила 3,5 трлн руб., следует из опубликованной отчетности компании. При этом ритейлер зафиксировал чистый убыток в размере 16,6 млрд руб. против прибыли в 50 млрд руб. годом ранее.

Валовая прибыль выросла на 14,6%, достигнув 784,1 млрд руб., однако валовая маржа сократилась на 14 базисных пунктов — до 22,3%. Показатель EBITDA снизился на 1,5%, до 169,3 млрд руб., а рентабельность по EBITDA уменьшилась на 82 б. п., до 4,8%.

Дополнительное давление на финансовый результат оказали курсовые разницы: убыток от переоценки валютных депозитов и остатков на счетах составил 3 млрд руб. против прибыли в 1,6 млрд руб. годом ранее.

Долговая нагрузка компании существенно возросла: общий долг на 31 декабря 2025 года увеличился на 80,9%, до 745,8 млрд руб., чистый долг — на 96,4%, до 496,3 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA достигло 2,9x.

Сеть продолжила экспансию: торговая площадь выросла на 5,6%, увеличившись на 610 тыс. кв. м, а количество магазинов за год возросло на 2521, до 33 440 точек.

Ранее сообщалось, что АО «Тандер», управляющее розничной сетью «Магнита», по итогам 2025 года впервые за более чем 20 лет зафиксировало чистый убыток — 22,5 млрд руб. против прибыли 46,4 млрд руб. годом ранее. В компании поясняли, что отрицательный финансовый результат связан с ростом капитальных вложений, при этом финансовое положение оценивается как устойчивое.

