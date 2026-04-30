В оранжереях расцветает реконструкция

Госстройнадзор выдал Фонду поддержки социальных инициатив «Газпрома» разрешение на реконструкцию 14 корпусов оранжерей в Таврическом саду. В центре Петербурга появится новое культурно-досуговое пространство для проведения культурных мероприятий и концертов. Закончить реконструкцию планировали еще в июне 2025-го, однако срок сдачи перенесли на 2026 год. Инвестиции в реконструкцию составят 1,8 млрд рублей.

Фонд поддержки социальных инициатив «Газпрома» получил разрешение на реконструкцию комплекса зданий оранжерей Таврического сада на Потемкинской и Кирочной улицах в Санкт-Петербурге. Информация об этом размещена на сайте Госстройнадзора.

Первое разрешение выдано на проведение работ в корпусах №№1–9 и 10–12 на Потемкинской улице. Общая площадь застройки двенадцати объектов составляет 9,6 тыс. кв. м и 3 тыс. кв. м соответственно. Документация выдана до марта 2028 года. Второе разрешение распространяется на корпуса №№13 и 14 на Кирочной улице. Их площадь значительно меньше: 535 и 160 кв. м.

Оранжереи не входят в перечень объектов культурного наследия (ОКН), однако сам Таврический сад имеет статус ОКН федерального значения.

«Газпром» «победил» в конкурсе на создание общественного пространства на месте оранжерей еще в 2020 году, будучи его единственным участником. В январе 2021-го правительство Петербурга и фонд подписали концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации комплекса. Договор рассчитан на 49 лет, по его условиям за 55 месяцев инвестор был обязан создать комплекс с тремя оранжереями, выставочными и концертными помещениями. Тогда заявлялось, что объем инвестиций в проект составит от 700 млн до 1,7 млрд рублей.

На месте теплиц и заброшенных и закрытых для посещения последние десятилетия оранжерей «Газпром» должен открыть культурно-досуговое пространство для проведения выставочных мероприятий, ярмарок, показа кинофильмов, театральных постановок, организации развлекательных детских секций и точек общественного питания. Согласно данным комитета по инвестициям, объем вложений в проект составляет 1,8 млрд рублей.

В 2023 году проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Открыть комплекс изначально планировали в 2024 году. Затем называлась другая дата — 1 июля 2025 года. Однако в марте сроки сдвинули на ноябрь 2026-го, объяснив это проведением дополнительных работ по археологическому обследованию участков.

«Таврический сад — популярное место для отдыха, которому не хватает разнообразных форматов для досуга. Наличие в этой локации целевого трафика позволяет общественному пространству рассчитывать на высокую посещаемость с момента открытия. Преимуществами проекта являются близость к центру города, природной среде и наличие крупного инвестора, который может себе позволить реализовать проект с сильной социально-культурно составляющей. Для того чтобы пространство оставалось востребованным длительный срок, будут необходимы продуманная концепция и сильная событийная программа»,— говорит директор департамента инвестиций и рынков капитала компании Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева.

Надежда Ярмула