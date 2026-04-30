Жителя Кубани осудили за призывы к ядерному удару по России

Южный окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края к трем годам лишения свободы по делу о публичных призывах к террористической деятельности, сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, в октябре 2023 года мужчина разместил в открытом интернет-канале комментарий с призывом к нанесению ядерного удара по территории России. Материалы дела расследовались управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.

Фигурант дела, Егор Прасов, признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, осужденному запрещено в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов. Мобильный телефон, использованный при совершении правонарушения, конфискован в доход государства.

Вячеслав Рыжков