Водитель, устроивший смертельное ДТП на Урале, пройдет психиатрическую экспертизу

Свердловская полиция назначила психиатрическую экспертизу для водителя Lexus, который стал виновником ДТП в Екатеринбурге, в результате которого умерла женщина, а ее полуторагодовалый сын получил травмы. Об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В камере СИЗО обвиняемый в настоящее время демонстрирует из себя страдающего человека. Он реально плачет и утверждает, что не помнит, как все произошло. Сначала долго злоупотреблял спиртным якобы из-за депрессии, затем провал в памяти»,— сообщил полковник Горелых.

По его словам, экспертиза подтвердила, что водитель Lexus грубо нарушил ПДД, допустив выезд на полосу для встречного движения, где столкнулся с машиной погибшей женщины. Также доказано, что женщина технически не могла избежать столкновения. В рамках расследования уже установлены и допрошены 13 очевидцев, проведены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. Следствие изучает видеозаписи с места происшествия. Расследование находится на особом контроле у руководства ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, ДТП произошло 11 апреля на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. По данным следствия, обвиняемый Дмитрий Гаренских, находившийся за рулем Lexus, столкнулся с Toyota, которая двигалась в попутном направлении. После чего его отбросило на встречную полосу, где он врезался в BMW 30-летней жительницы села Балтым. От удара машины загорелись. Женщина и ее сын, находившийся в детском кресле, были госпитализированы, вскоре женщина скончалась.

Первоначально Гаренских предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть), но после изучения видеозаписей дело переквалифицировали на п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, включая малолетнего, из хулиганских побуждений).

