Женщина погибла в ДТП, ее сын впал в кому из-за водителя Lexus в Екатеринбурге

Водитель автомобиля Lexus спровоцировал смертельное ДТП в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов. По данным свердловской Госавтоинспекции, авария случилась 11 апреля около 18:30, в результате погибла 30-летняя женщина-водитель BMW, ее полуторагодовалый сын — в коме.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Lexus двигался по проспекту Космонавтов со стороны Екатеринбурга в сторону Верхней Пышмы. Не обеспечив безопасную скорость и необходимую дистанцию, он столкнулся с Toyota под управлением 55-летнего жителя Первоуральска. После удара Lexus отбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с BMW под управлением 30-летней жительницы села Балтым. Осколки повредили проезжавший мимо автомобиль Lada. От удара Lexus и BMW загорелись.

Женщину-водителя BMW и ее полуторагодовалого сына, который ехал в детском кресле на заднем сиденье за водителем и был пристегнут, госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии.

«Ребенок получил серьезные травмы из-за сильной деформации кузова, так как находился непосредственно в месте удара. Женщина доставлена в городскую больницу №36, где скончалась от полученных травм. Мальчик находится в коме. Остальные пострадавшие, включая водителя Lexus и водителя Lada, после медицинского осмотра отпущены домой»,— прокомментировали в региональной Госавтоинспекции.

Водитель Lexus, имеющий семилетний стаж вождения и 18 административных взысканий за нарушения ПДД, отказался от медицинского освидетельствования на опьянение. В больнице он не смог объяснить свои действия, заявив лишь, что ехал домой из гостей.

В отношении задержанного составлены материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования, по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа, а также по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. Его автомобиль эвакуирован на спецстоянку, на месте происшествия проводятся следственные действия. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания ОП №15.