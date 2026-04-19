Водителю Lexus, из-за которого в ДТП умерла женщина, вменили новое обвинение

В отношении Дмитрия Гаренских, виновника ДТП, в котором пострадал малолетний и умерла его мать, возбуждено новое уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений, в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Ранее ему инкриминировали ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Указанное решение о возбуждении уголовного дела принято после изучения записей видеокамер. Характер объективных действий водителя автомобиля непосредственно до и в момент происшествия (резкий и внезапный выезд на встречную полосу на высокой скорости в окружении большого потока движущихся автомобилей), а также поведение подозреваемого после случившегося (неоказание помощи пострадавшим и попытка скрыться) указывают на агрессивный характер управления транспортным средством, который в сложившейся дорожной ситуации создавал опасность для неопределенного круга лиц», — пояснили в ведомстве.

Согласно версии обвинения, вечером 11 апреля Дмитрий Гаренских, находясь за рулем автомобиля Lexus, совершил ДТП на пр. Космонавтов, допустив столкновение с автомобилем Toyota, которое двигалось в попутном направлении. После удара Lexus отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в BMW под управлением 30-летней жительницы села Балтым (Свердловская область). Осколки повредили проезжавший мимо автомобиль Lada. От удара Lexus и BMW загорелись. Женщину—водителя BMW и ее полуторагодовалого сына, который ехал в детском кресле на заднем сиденье за водителем и был пристегнут, госпитализировали с места ДТП в тяжелом состоянии. Вскоре женщина умерла.