МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД России выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости при фиксации нарушения камерами с нынешних 20 км/ч до 2-3 км/ч. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Хотелось бы напомнить, что МВД России неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы», — написала госпожа Волк в «Макс».

Она напомнила, что ведомство выступало за корректировку скоростного режима на федеральных трассах «для повышения разрешенной скорости движения». Позиция МВД по этому вопросу не изменилась, подчеркнула официальный представитель. Также Ирина Волк сообщила, что МВД призывает к ревизии улично-дорожной сети для оценки обоснованности действующих ограничений скорости. Помимо этого ведомство считает необходимым проведение анализа целесообразности размещения на отдельных участках систем автоматической фотовидеофиксации нарушений.

За снижение порога скорости выступил глава Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык. Он отмечал, что инфраструктура — дорожные камеры — технически готова. При этом господин Кизлык указывал, что решение останется за правительством и МВД.

Сегодня против инициативы высказались в «Единой России», следом — в Минтрансе.